"صدمة لصلاح".. كلوب يعلن قادة ليفربول للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني ليفربول الإنجليزي عن مباراته ضد بروتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، كما حدد قائمة قادة الريدز في الموسم الجديد والتي لم تشمل المصري محمد صلاح.

ويستعد ليفربول ليحل ضيفًا على بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قال كلوب: "بورتو فريق مختلف عن برينتفورد، لكن علينا التحسن من الناحية الدفاعية، تحدثت مع اللاعبين عن ذلك الأمر ونعلم أننا لا نستطيع أن نتعامل مع مثل تلك الطريقة، لذلك علينا إظهار ردة فعل في مباراة الغد، من الصعب الفوز بالمباراة إذا لم تدافع بأعلى مستوى لديك".

وأضاف: "جوتا لاعب استثنائي، نحن سعداء بتواجده معنا، هو لاعب ذو شخصية قوية، رجل ناضج في سن مبكرة، وهذا يجعل التعامل معه ممتع وسهل".

وتابع: "سنسافر إلى البرتغال بقائمة مكونة من 23 لاعبا، لا يوجد تياجو ألكانتارا أو هريفي إليوت".

وعن قادة ليفربول، قال كلوب: "لدينا ثلاثة لاعبين هم جوردان هندرسون، جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك، ثم صوت اللاعبون على 3 آخرين وحصل كل من ترنت الكسندر-أرنولد، روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر على أكبر عدد من الأصوات.. كان من المنطقي زيادة المجموعة لأننا لم يكن لدينا أحد متاح في أوقات من العام الماضي".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، يليه بورتو في المركز الثاني برصيد نقطة متساويا على أتليتكو مدريد الذي حل ثالثا، بينما يتذيل ميلان ترتيب المجموعة بدون نقاط.