كيروش يقرر استدعاء محمد حمدي للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني استدعاء محمد حمدي لاعب بيراميدز للانضمام إلى صفوف المنتخب.

ويبدأ المنتخب معسكره يوم الثلاثاء، استعدادا للقاء ليبيريا الودي الخميس المقبل.

وجاء استدعاء حمدي بعد استبعاد محمد عبد الشافي لاعب الزمالك، حيث تستدعي حالته مزيدًا من العلاج.

ويستأنف المنتخب مباريات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، بمواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة خلال شهر أكتوبر.

واستدعى كيروش 24 لاعبا محليا، بالإضافة للتسعة المحترفين، لاختيار القائمة النهائية من بينهم.