"مازلنا في المعركة".. عضو الزمالك يكشف تطورات أزمة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحل أزمة قيد النادي الأبيض مازال مستمرًا.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أعلن مؤخرًا إيقاف قيد الصفقات الجديدة بسبب عقوبة اللاعب حسام أشرف وتوقيعه لأحد أكاديمات الكاميرون.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس2، قال المندوه: " مازالت الشئون القانونية تبحث عن حلول للأزمة، هناك تواصل مع فيفا لحل الأمر، لكن لم نصل لحل نهائي حتى الآن، مازلنا في المعركة".

وأضاف: " ما حققناه من بطولات إنجاز يحسب للمنظومة جميعها، خاصة اللاعبين والأجهزة الفنية في مختلف الألعاب.. كل الشكر والتقدير للجميع".

وعن التجديد لأشرف بنشرقي، قال عضو الزمالك: "هناك تفاوض على نقطة خلاف، المفاوضات مازالت مستمرة وان شاء الله يتم التجديد على خير".

وبسؤاله عن التجديد لباتريس كارتيرون مدرب الفريق، أجاب: " كارتيرون مستقر مع النادي، التجديد تم بشكل محترم وبأرقى ما يكون".

وعما إذا جمعته مفاوضات مع نادي مصري، أوضح: "معنديش معلومة، دائمًا ما نسمع تلك الشائعات (سافر ومش راجع).. كلام ليس له مصداقية".