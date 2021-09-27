لاعب ليفربول السابق: صلاح ظاهرة.. ويجب أن تقدره الجماهير أكثر من ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بيتر كراوتش لاعب ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، يعتبر ظاهرة، مشيراً إلى أنه يجب على جماهير ليفربول أن تقدره أكثر من ذلك.

وقال كراوتش في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "صلاح يعتبر ظاهرة مع تييري هنري وسيرجيو أجويرو اللاعبين الأجانب الوحيدين الذين وصلوا إلى 100 هدف في بريميرليج في عدد قليل من المباريات".

وأضاف: "مع ذلك، لا يزال هناك شعور بعدم التقدير الكافي لصلاح ولا يمكنني اكتشاف السبب، ربما يرجع ذلك إلى أن الأرقام التي تجذب الأنظار التي يحققها كل موسم أصبحت هي القاعدة".

وتابع كراوتش: "لنقارن صلاح بفرناندو توريس ولويس سواريز للحظة، يكاد يكونون في مرتبة أعلى من التقدير من قبل المشجعين، ولكن لدى صلاح سجل يفوقهم بسهولة".

وواصل: "إننا نصل إلى المرحلة التي ننظر فيها إلى ما يفعله وعليك أن تصل إلى استنتاج مفاده أن صلاح شخص عظيم في العصر الحديث، ولا شك أنه يجب أن يكون في التشكيلة الأفضل لفريق ليفربول على الإطلاق".

وشدد لاعب ليفربول السابق: "الأولوية لليفربول هي التأكد من موافقته على عقد جديد، إنه أفضل توقيع يمكن أن يوقعوه، وأفضل شيء يمكن فعله هو توقيع صلاح لعقد لمدة خمس سنوات وتأمين نفسه مدى الحياة ويصبح أسطورة في النادي".

وأكمل: "ريال مدريد كان يريد التعاقد مع صلاح ولكن لماذا يذهب إلى هناك؟ لا يوجد نادٍ على هذا الكوكب يمكن لصلاح الانضمام إليه أفضل من ليفربول في هذه المرحلة".

وتابع: "أي شخص يريد صلاح.. بغض النظر عن طريقة لعب ليفربول فإن صلاح يسجل، ولا شك أنه يجب أن يكون أكثر توقيراً".

وأتم كراوتش تصريحاته: "يجب أن نعتز برجال مثل صلاح ونشيد بهم"