الامارات | حارس الأهلي يتخلى عن عاطفة 11 سنة زواج وينفصل عن زوجته

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي يتخلى عن عاطفة 11 سنة زواج وينفصل عن زوجته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة أخبار اليوم المصرية عن انفصال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن زوجته منة عصام، بعد ارتباط دام بينهما 11 عاماً.

وتصدر خبر الانفصال محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، طوال الساعات الماضية، بعد الشائعات القوية التي خرجت من مقربين للاعب تؤكد أن الطلاق قد حدث بين الشناوي وزوجته منذ فترة.

وحذف محمد الشناوي جميع صور زوجته من حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، التي كان يضج بلحظاتهم سويًا، خلال فترة زواجهما، ليفتح الباب أمام تكهنات عديدة، عن انفصال الحارس الدولي عن زوجته منة عصام

وتداول رواد موقع الفيديوهات «تيك توك»، مقطع فيديو جديد لمنة عصام، زوجة الحارس الدولي، وهي تظهر الحبر على أصابعها بصحبة رجل آخر، زاعمين إنها لقطات من عقد قرانها عقب انفصالها عن محمد الشناوي.

ودونت الصفحة الشهيرة: «لسة عارفين دلوقتي أن الشناوي انفصل عن زوجته منذ ثلاثة أشهر.

وأوردت الصفحة قائلة: "تأكدنا أن الشناوي في كل لحظة غلط فيها مكنش استهتار أو تكبر، الأيام بتعدي وبترد علينا وبنفهم بعد فترة أسباب تراجع الشناوي وعدم تركيزه للحظات، ومع كل هدا كان واقف على قدميه ولم يشعر أحد بالظروف التي مر بها".

واحتفل محمد الشناوي بزواجه على منة عصام في 2010، في حفل كبير داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور نجوم الأهلي، وأحيا الحفل حينها النجم محمد حماقي.

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