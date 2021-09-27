الامارات | استبعاد كايو من قائمة منتخب الإمارات قبل مواجهتي إيران والعراق

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد كايو من قائمة منتخب الإمارات قبل مواجهتي إيران والعراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك اليوم الإثنين اختيار قائمة موسعة ضمت 31 لاعبا استعدادا لمباراتي المنتخب المرتقبتين أمام كل من إيران والعراق في السابع والثاني عشر من الشهر المقبل على التوالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت القائمة الجديدة استبعاد لاعب العين كايو كانيدو، على الرغم من أنه كان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب في مباراتي لبنان وسورية.

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: علي خصيف وفهد الظنحاني وعادل الحوسني ومحمد الشامسي وبندر الاحبابي ومحمد برغش وعبد العزيز هيكل وشاهين عبد الرحمن ووليد عباس ومحمود خميس وخليفة الحمادي وأحمد راشد ومحمد العطاس والحسن صالح ويوسف جابر وماجد حسن ويحيى نادر وعلي سالمين وعبد الله رمضان ومحمد عباس وعبد الله حمد وماجد راشد وفابيو دي ليما وخلفان مبارك وخليل الحمادي ومحمد جمعة عيد وطحنون الزعابي وعلي صالح وزايد

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