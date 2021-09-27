وائل جمعة يعلق على استعدادات منتخب مصر لمواجهتي ليبيا.. ويؤكد: الأزمة في خامات اللاعبين.. وكيروش قدم اقتراحًا جديدًا



الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر نظيره ليبيا يومي 8 و12 أكتوبر المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

بدوره، أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن المنتخب يعاني من أزمات عديدة تتعلق باللاعبين ويجب التأقلم معها، والاستعداد الجيد لمباراتي ليبيا في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال «جمعة» في تصريحات عبر برنامج «أوضة اللبس»: «المنتخب يعاني من بعض المشاكل الخاصة بخامات اللاعبين في الوقت الحالي، لكن علينا التأقلم معها من أجل العبور من تلك المرحلة».

وأضاف: «كيروش يعلم أن اللاعبين يعانون من الإجهاد، لكنه أكد على أنه سيتعامل مع الأمر، كارتيرون المدير الفني للزمالك، اجتمع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للتأكد من جاهزية اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر».

وتابع جمعة: «كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، اقترح أن يتم الربط بين المنتخب الأول والأولمبي في الفترة المقبلة، كي يكتسب لاعبو المنتخب الأولمبي الخبرات خلال المعسكرات وزيادة المنافسة على المراكز الأساسية بالمنتخب».

وأوضح: «كيروش سوف يضم 24 لاعبًا فقط في معسكرات منتخب مصر المقبلة». حسبما نشر موقع "الوطن".

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراتي ليبيا في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره ليبيا يومي 8 و12 أكتوبر المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويواجه منتخب مصر منخب ليبيريا وديًا يوم 30 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعدادات لمباراتي ليبيا في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا.