اتحاد اليد يدرس قبول عرض باروندو بتدريب فريق ألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أن روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتتخب مصر، تقدم بطلب إلى الاتحاد لتدريب فريق ميسلوغين الألماني، بجانب استمراره مع الفراعنة.

وأوضح فتحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الكرة يدرس الأمر، لاتخاذ القرار المناسب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه أمر طبيعي ومعظم مدربي منتخبات العالم يقومون بنفس الأمر.

وأشار عضو مجلس اليد، أن الاتحاد سيجتمع خلال الساعات المقبلة، لدراسة الجدول المقترح من باروندو، متمنيا استمراره وتفرغه بشكل كامل.

وبسؤاله عن قيمة عقد المدرب الإسباني، قال: "بالتأكيد ستتأثر قيمة التعاقد، ولكننا نريد الحفاظ على باروندو لما قدمه للمنتخب من تطور كبير خلال السنوات الأخيرة".

وحصل المنتخب المصري على المركز السابع في بطولة العالم لليد، والمركز الرابع في أولمبياد طوكيو.

واختتم عمرو فتحي تصريحات لمصراوي: "نفس الموقف تعرضنا له سابقا مع الإسباني ديفيد ديفيس المدير الفني السابق للمنتخب الذي قام بتدريب فريق فيسبرم المجري بجانب المنتخب المصري".

ويستعد المنتخب المصري لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية لليد في المغرب 2022.