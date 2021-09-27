بيرسي تاو خارج منتخب جنوب أفريقيا للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الجنوب أفريقي القائمة النهائية لمنتخب الأولاد والتي شهدت استبعاد بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجنوب أفريقي نظيره الإثيوبي في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وستكون المباراة الأولى يوم 9 أكتوبر المقبل في إثيوبيا على أن تكون الثانية في بلاد مانديلا يوم 12 من ذات الشهر.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الجنوب أفريقي فإن بروس أعلن القائمة النهائية لفريقه والمكونة من 23 لاعبا، واستبعد تاو.

وكان بيرسي تاو قد تعرض للإصابة مطلع الشهر الجاري في العضلة الضامة وسط تأكيدات بأنه سيكون جاهز من جديد خلال 3 أسابيع.

وتتصدر جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط يليها غانا (3 نقاط)، إثيوبيا (3 نقاط) بينما تتذيل زيمبابوي الترتيب بنقطة واحدة.