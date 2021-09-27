المصري: رفعت منتظم بالتدريبات.. ورئيس النادي "دفع من جيبه" 25 مليون للصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن سمير حلبية رئيس النادي البورسعيدي، "دفع من جيبه" مبلغ 25 مليون جنيه لإبرام بعض الصفقات للفريق، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

وقال طارق هاشم في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "معين الشعباني وجهازه بالكامل بدأ التدريب وأصبح يعلم كل شيء عن الفريق، والفريق الآن يخوض معسكر وسيستمر حتى السفر لأوغندا لخوض مباراة الذهاب ببطولة الكونفدرالية".

وأضاف: "نترك مساحة لمعين الشعباني من حيث الصفقات إذا أراد أي تدعيم، وكان راضٍ عن اللاعبين الذين تعاقدنا معهم قبل قدومه لتدريب الفريق، ولا يوجد أي أزمات في الفريق".

وتابع: "أحمد رفعت منتظم في التدريبات وهو لاعب كبير، ولا يوجد أي مشكلة، وعاد مرة أخرى وقدم اعتذاره لمجلس الإدارة والجهاز الفني".

وأتم تصريحاته: "هناك أزمات مالية ولا يوجد موارد مالية ثابتة، ونتمنى أن تكون المرحلة القادمة جيدة، ورئيس النادي دفع من جيبه 25 مليون جنيه للتعاقد مع اللاعبين".