"لمناقشة 3 ملفات".. لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، ان لجنة التخطيط بالنادي، ستجتمع مع بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، لمناقشة 3 ملفات استعدادا للموسم الجديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع مع موسيماني خلال ساعات لبحث عدة أمور منها خطة الاستعداد للموسم الجديد".

وأضاف: "وسيتم مناقشة إمكانية إقامة معسكر داخلي للفريق بإحدي المدن الساحلية في ظل التوقف الدولي وإعداد اللاعبين بشكل بدني قوي لمباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أمام بطل النيجر".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللجنة تفتح ملف إمكانية إضافة عناصر جديدة للجهاز الفني مع موسيماني بعد الأصوات التي تعالت عقب خسارة كأس السوبر بأهمية إضافة عناصر جديدة للجهاز الفني".