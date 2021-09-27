الخليج 365 يُحاور مدرب رميات التماس في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد همام:

منذ أن تولى يورجن كلوب قيادة فريق ليفربول في منتصف موسم (2015 - 2016)، والمدير الفني الألماني يحاول تصحيح مسار "الريدز" إلى الأفضل في جميع الجوانب، وهذا ما جعله يستدعي المدرب الدنماركي توماس جرونيمارك المتخصص في رميات التماس للتواجد ضمن جهازه الفني.

ليفربول بدأ التطور خطوة بخطوة في هذا الأمر وخير مثال عندما نرى الثنائي ترنت ألكسندر أرنولد وأندرو روبيرتسون عند تنفيذ رميات التماس عندما يكون ليفربول تحت ضغط.

"الخليج 365" التقى بالمدرب الدنماركي للحديث معه عن عمله مع يورجن كلوب، ومدى أهمية رميات التماس في العالم، وموقفه من العمل في مصر إذا تلقى عرضًا.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- كيف ترى أهمية رميات التماس عند الفرق؟

الفرق حول العالم يمكن تطوير أداء لعبها عن طريق رميات التماس، من الممكن أن تحصل على من 40 إلى 60 رمية تماس في المباراة الواحدة، ومعظم الفرق من الممكن أن تخسر أكثر من 50 رمية تماس عندما يكون الفريق تحت ضغط، لذلك أرى أن الأندية من الممكن أن تتطور من لعبها برمية التماس.

- وهل تعتقد أنك أصبحت مهمًا عند يورجن كلوب؟

عمومًا عملي كمدرب لرميات التماس مهم، لأن رميات التماس تساعدك على الفوز في مباراة أو في خسارة مباراة، مدرب رميات التماس مهم للغاية، ولا يهم وقتها عندما تواجه أي فرق سواء كان محترفًا أو هاويًا، بالنسبة لعملي مع يورجن كلوب إذا لم أكن مهمًا فلم يطلب تواجدي مع الفريق.

- مهمتك مع ليفربول الوحيدة، أم تعمل مع فرق أخرى؟

صحيح، أنا أسافر كثيرًا للعديد من الأندية حول العالم، عملي يعتبر حرًا، وأنا أعمل للعديد من الأندية يأتي من أبرزهم ليفربول، وأنا سعيد للغاية بتواجدي مع ليفربول والعمل مع يورجن كلوب.

- كيف تطور ليفربول منذ أن تواجدت مع الفريق؟

ليفربول تطور كثيرًا، والنادي يرى ذلك أيضًا، لأن إذا كان ليس مهمًا تواجدي فلن يقوموا بتوظيفي، قبل أن أذهب إلى ليفربول الفريق كان يتواجد في الترتيب 18 من أصل 20 فريق في الدوري الإنجليزي من حيث لعب رميات التماس بشكل جيد تحت ضغط، وكانت نسبة استحواذهم على الكرة تقدر بـ54.4%، لكن موسمي الأول الأمور تحسنت ووصلت النسبة إلى 68.4% ليكون الفريق الأول بين فرق بريميرليج من حيث لعب رميات التماس بشكل أفضل عند الضغط

- هل لديك طريقة محددة تعتمد عليها مع ليفربول؟

أحاول أن أقوم بعملي بما يناسب طريقة لعب الفريق، وهذا ما يريده يورجن كلوب منّي، لديّ 50 طريقة للعب رمية التماس، ولكن من المهم أن أعمل على الأشياء الأساسية والتي تناسب طريقة لعب الفريق.

- كيف ترى وضع ليفربول بين أندية أوروبا الآن من حيث رميات التماس؟

يعتبر ليفربول من أكثر الأندية استفادة من كرات التماس، وذلك لأنني أعمل مع الفريق أكثر من ثلاث سنوات، هم في تطور مستمر وهذا ما أريده.

- هل تلجأ الأندية الأخرى في العالم لمدربي رميات التماس؟

لا، أنا حتى الآن المدرب الوحيد في رميات التماس، لذلك لا أمتلك منافس مباشر في عملي، لكن من الممكن أن يكون هناك مدربين أو مساعدين يظنون أنهم لديهم معلومات عن رميات التماس، وهذا الأمر جيد بالنسبة لي لأنني أريد التعلم من الفرق الأخرى.

- تحدثت عن عملك مع أندية أخرى بخلاف ليفربول كيف يتم ذلك؟

خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، عملت مع ثمان أندية مختلفة حول العالم، بعض الأندية تواجدت معها خمسة أسابيع في الموسم، والهدف من ذلك تحليل جميع رميات التماس، وهناك أندية أقوم بزيارتها مرتين أو ثلاثة في الموسم، وحاليًا أقوم بكتابة كتاب عن أهمية رميات التماس، وأتمنى أن يحصل المدربين في مصر على هذا الكتاب.

- رأيك هل ترحب بالتواجد والعمل في مصر؟

أنا مدرب محترف، صحيح سعيد بالتواجد مع ليفربول والعمل في بريميرليج وأوروبا، لكن أريد مساعدة الجميع، أنا أمتلك الآن الخبرة بعد عملي مع ليفربول وعدد من أندية بريميرليج، ولذلك أرحب بالتواجد في مصر.

- وماذا تعرفه عن الكرة المصرية؟

أنا لا أعلم الكثير عن الكرة المصرية، أنا قلت سابقًا إذا كان بعض الأندية المصرية تريد تعييني، فأنا سأكون منفتحًا على تلك الفكرة، أنا منفتح لتدريب أي فريق حول العالم، وأكبر حلم لدي أن أغير كرة القدم وأن أجعل لعب رميات التماس أفضل.

- رسالة أخيرة لجماهير ليفربول؟

سعيد بالتواجد مع ليفربول خاصة أن العمل مع يورجن كلوب أمر مميز لي، فهو مدرب يهتم بكل التفاصيل ويريد النجاح والفوز باستمرار.