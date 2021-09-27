مدرب جالاتا سراي السابق: مصطفى محمد فقد الحافز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أوميت دافالا المساعد السابق لفاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي على أداء الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق التركي.

ويلعب مصطفى محمد لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة في جالاتا سراي مع أحقية شراء اللاعب بدفع 4 مليون دولار قبل ديسمبر المقبل.

وشارك لاعب الزمالك المعار في فوز فريقه التركي على جوزتبه بنتيجة (2-1)، حيث تواجد في الوقت بدل الضائع ليلعب ثلاث دقائق قبل أن تنتهي المباراة.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "sampiy10.gazetevatan"، قال دافالا: "الفريق كان متسرعا بشكل ملفت في أحداث الشوط الثاني من المباراة، كان هناك عدد كبيرة من الأخطاء خاصة في التمرير".

وعن أداء مصطفى محمد، قال مساعد تريم السابق: "بعد الكثير من الثقة في النفس، مصطفى محمد فقد الحافز".

وأضاف: " عندما تسجل الكثير من الأهداف وتحتل الصدارة، ينتابك شعور بالثقة بالنفس وتقول لنفسك (سوف تسير الأمور على هذا النحو دائما)".

وتابع: "لكن في تلك اللحظة يحدث العكس، وهذا ما حدث مع مصطفى محمد، دائما تسوء الأمور عندما تفقد الحافز والحماس، ثم تشعر بأنك مضطر لتسجيل الأهداف".

وأتم: "عليه أن يأخذ الأمر على محمل الجد ويعمل بشكل جيد.. أنا متأكد من أن نسخة مصطفى محمد "القديمة" ستعود مرة أخرى".