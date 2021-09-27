فتح باب التسجيل في "سباق إكسبو 2020 للجري"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستعد محبو رياضة الجري لخوض تجربة فريدة من نوعها للجري حول الأجنحة المشاركة في "إكسبو 2020" والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل، وذلك من خلال المشاركة في "سباق إكسبو 2020 للجري" الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي يوم 19 نوفمبر 2021.



وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق للمقيمين والزوار من جميع الأعمار والجنسيات للأفراد والعائلات، ويمكن للمشاركين الاختيار بين ثلاثة مسافات 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات، ويمكن التسجيل عبر موقع بريميير أونلاين من خلال الرابط: https://www.premieronline.com/event/expo_2020_dubai_run_5562، ويستمر التسجيل حتى يوم 11 نوفمبر أو مع اكتمال العدد المسموح به للمشاركة.

وتتاح المشاركة في الثلاثة سباقات ضمن فئات عمرية مختلفة، حيث تتاح المشاركة في سباق 3 كيلومترات ضمن أربع فئات عمرية هي: من 1 إلى 8 سنوات، و9-12 سنة، 13-18 سنة و19 سنة فما فوق، فيما تنقسم فئات سباق 5 كم إلى 8 فئات هي: 13عامًا فما دون، و13-15، و16-18، و19-29، و30-39، و40-49، و50-59، و60 فما فوق، ويتضمن سباق 10 كيلومترات ستة فئات هي: تحت 19عام، و19 – 29، و30 – 39، و40 – 49، و50 – 59، و60 فما فوق.

وسيتم تنظيم فعاليات أسبوعية للعائلات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للتدريب على الجري يوم السبت من كل أسبوع داخل مقر إكسبو خلال الفترة من 9 إلى 30 أكتوبر، لتدريب المشاركين على الجري بالمجان قبل انطلاق الحدث، وستكون متاحة للجميع من مختلف الأعمار والجنسيات وتمتد لمسافة 1.3 كيلومتر، كما ستنظم أكاديمية ايه آي إس الرياضية سلسلة من الدورات التدريبية الصباحة والمسائية المجانية التي يقدمها مدربون محترفون وذوو الخبرة في المسافات المتوسطة والطويلة والتي ستحمل اسم "نادي إكسبو دبي للجري" وستكون المشاركة مفتوحة للجميع من مختلف المستويات البدنية في إكسبو بارك خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر، و10 إلى 13 أكتوبر، و17 إلى 20 أكتوبر، ومن 24 إلى 27 أكتوبر.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن قائمة الفعاليات الدولية التي سيتم تنظيمها في مقر إكسبو حيث ستعقد الدورة الـ 16 من "مؤتمر دبي الرياضي الدولي"، أحد "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وحفل جوائز كرة القدم العالمية (دبي جلوب سوكر) خلال فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، ويجمع المؤتمر نخبة نجوم العالم في كرة القدم من لاعبين ومدربين وصناع القرار في الاتحادات والأندية الدولية، لمناقشة التحديات التي تواجه عالم كرة القدم وسبل مواجهتها وطرق تطوير القطاع لإثراء الرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومنذ انطلاقه عام 2006 استقبل مؤتمر دبي الرياضي الدولي أكثر من 400 متحدث ومنسق دولي ووطني، من أبرزهم النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي سفير "إكسبو 2020 – دبي"، والفرنسي زين الدين زيدان، والراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

كما يقام حفل تكريم الفائزين بفئات الدورة 11 من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" الجائزة الأكبر من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها وذلك يوم 9 يناير 2022، والتي ستشهد تكريم أبطالًا إماراتيين وعرب من الفائزين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020.

كما ستقام عددًا من الفعاليات الدولية في "إكسبو 2020" من بينها بطولة العالم للشطرنج التي تقام خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2021 وستشهد مشاركة بطل العالم ماغنوس كارلسن للدفاع عن لقبه أمام منافسه العالمي إيان نيبومنياختشي، كما تقام أيضًا بطولة حمدان بن راشد الدولية لأساتذة الشطرنج في ذات الموعد والمكان مع بطولة العالم، بالإضافة إلى 30 فعالية رياضية متنوعة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.