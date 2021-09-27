شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: نؤيد دورى الدور الواحد ورصدنا مكافآت لبطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف صالح، عضو رابطة الأندية، أن هناك 3 مقترحات للموسم الجديد، وقال صالح في تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت، اجتمعنا بالأمس لوضع تصورات الدوري والموسم سيبدأ متأخراً جداً، ولدينا أيضاً توقفات دولية كثيرة جداً في الدورى الجديد قد تصل إلى أشهر، وبالتالى سيتراكم تأخير نهاية الموسم على المواسم السابقة.

وأضاف صالح، كان أمامنا تصور الدورى بنظامه الطبيعى وسينتهي في أغسطس أو دورى المجموعتين وسينتهي بنهاية يوليو، ودورى مجموعة واحدة 17 جولة وبعد ذلك الـ 8 الأوائل يلعبون على المراكز المتقدمة والـ 10 المتبقين يلعبون على ترتيب الهبوط، وهذا سيتم عرضه على الأندية للمشاركة فى القرار.

وأشار عضو رابطة الأندية إلى أن كل اقتراح له مميزات وسليبات ولكن دورى الدور الواحد سيكون أقل سلبيات عن غيره، وسيخلق منافسة كبيرة جداً، وأتمنى أن توافق عليه الأندية، وبهذه الطريقة سينتهى الموسم في 30 يوليو، وبذلك يمكن أن نبدأ الموسم الجديد في أغسطس أو سبتمبر، لكن لا يمكن أن نضغط أنفسنا مرة أخرى في موسم جديد، ورابطة الأندية تؤيد مقترح الدور الواحد.

وأكد صالح أن كأس الرابطة تهدف لتجهيز اللاعبين البدلاء لتنشيط العملية الرياضية، لأنهم ليسوا أقل من زملائهم الأساسيين، وستكون هناك جوائز قيمة للفرق التى تصل النهائيات.

وعن اختيار عبد الحليم على لمنصب مدير الكرة بالمصرى قال صالح، الإدارة وضعت شروطا لاختيار مدير الكرة بأن يكون نجما كبيرا وقادرا على احتواء اللاعبين وكل الشروط كانت مناسبة لعبد الحليم على.