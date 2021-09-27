شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشريف يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة نادى دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي محمد الشريف الترشح لعضوية مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور تحت السن فى الانتخابات المقبلة، والتى تحدد موعدها يوم 19 نوفمبر المقبل.

وتقرر فتح باب الترشيح لانتخابات نادي دمنهور يوم 6 أكتوبر القادم بمقر النادي بدمنهور.

من جانبه أكد محمد الشريف أن هدفه من الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى دمنهور هو خدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادى، إلى جانب مساعدة فريق الكرة فى دمنهور لتحقيق حلم الصعود مرة أخرى للدورى الممتاز.

وأضاف الإعلامي محمد الشريف أن نادى دمنهور يحتاج فقط للتخطيط السليم والفكر التطورى من أجل العودة الي مكانته الطبيعية والتواجد الدائم بين أندية القمة.