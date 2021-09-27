شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني: عمر جابر لم يحسم مصيره وسمير ومهند لاشين مستمران بالطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن ثنائى الفريق مهند لاشين وأحمد سمير مستمران مع فريق الطلائع فى الفترة المقبلة، وقال بسيونى فى تصريحات لبرنامج "كيك أوف" مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، لا توجد عروض ولا زمالك ولا أهلى، ومهند لاشين وأحمد سمير مستمران فى طلائع الجيش.

وأضاف بسيونى متحدثاً عن عمر جابر لاعب بيراميدز، عمر جابر لم يحسم مصيره بعد واحتمال أن يكون معنا أو مع الإسماعيلى أو بيراميدز، ولكنه يتدرب معنا وكان فى معسكر الإسكندرية قبل مباراة السوبر.

وتابع مدرب الطلائع، تلقيت الكثير من رسائل التهنئة من الأهلاوية على فيس بوك بعد تتويج الطلائع ببطولة كأس السوبر المصرى على حساب الأهلى.

من ناحية أخرى، أعرب الجهاز الفنى والإدارى بنادى طلائع الجيش عن سعادته لاختيارات كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى، والتى تضمنت ثلاثة نجوم من فريق الكرة بنادى طلائع الجيش أبطال السوبر المصرى ضمن معسكر الفراعنة الذى سيبدأ بعد غد الثلاثاء استعداداً لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية .

وتضمنت القائمة 24 لاعباً من بينهم ثلاثى طلائع الجيش محمد بسام حارس المرمى ومهند لاشين وأحمد سمير، وهؤلاء الثلاثى تألقوا بقوة فى مباراة السوبر المصرى الأخير أمام الأهلى بشكل لفت أنظار الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة بقيادة كيروش .

ووجه الجهاز الفنى والإدارى لفريق طلائع الجيش، بقيادة العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة وعبد الحميد بسيونى المدير الفني، التهنئة لرئيس مجلس إدارة النادى ولمجلس الإدارة على اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب باختيار ثلاثة لاعبين من صفوف الطلائع لتمثيل منتخب مصر وهو ما يدعو للفخر والشرف لارتداء قميص المنتخب الوطنى والمساهمة فى رفع علم مصر عالياً فى المحافل الدولية والعالمية، مؤكدين لمجلس الإدارة أن الأفضل قادم لفريق طلائع الجيش فى ظل الدعم والمساندة اللامحدودة التى يلقاها الفريق والجهاز الفنى والإدارى من مجلس الإدارة .