شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى إخطاراً بشأن موعد ضربة البداية فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي تأكيدات من نادى جاندير ميه بطل النيجر بأنه مباراتهما في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون يوم 16 أكتوبر المقبل بالنيجر، ولكن الأهلي ينتظر وصول خطاب رسمى من بطل النيجر لتأكيد هذا الموعد حتى يُنهى إجراءات السفر.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة جانديرميه فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتدرب المارد الأحمر غداً على ملعب التتش بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير االفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف أمس الأول أحرزه صلاح محسن فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وبدأ مسئولو الأهلي الأيام الماضية إجراءات السفر إلى النيجر لمواجهة فريق جانديرميه ناسيونال في بطولة أفريقيا، وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز إجراءات السفر للنيجر لخوض هذه المباراة التى ستكون "ضربة البداية" ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين.

وضرب فريق جانديرميه موعداً مع الأهلي في دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، ليحسم بطل النيجر تأهله لمواجهة الأهلي بمجموع المباراتين 2-1، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 1-1.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى وجانديرميه ناسيونال في النيجر يوم 16 أكتوبر، فيما تقام مباراة الاياب فى القاهرة أحد أيام 22- 23- 24 أكتوبر.