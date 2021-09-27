منتخب الريشة الطائرة يلتقى اليابان فى بطولة العالم للفرق

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة اليوم، الاثنين، نظيره الياباني فى أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من بطولة العالم للفرق المختلط "sudirman cup" المقامة بفنلندا خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني.

محمد يوسف

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