الامارات | غلطة بدائية من حارس مرمى إنجليزي تكلف فريقه ضياع الفوز.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن غلطة بدائية من حارس مرمى إنجليزي تكلف فريقه ضياع الفوز.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتكب حارس مرمى فريق شيفيلد وينزداي، خطأ كبيرا كلف فريقه خسارة نقطتين في مباراة فريقه أمام إبسويتش تاون، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، تسجيل أصحاب الأرض لهدف غريب، حيث لم يشاهد الحارس مهاجم الفريق الخصم الذي كان يتخفى خلفه، وقام الحارس بلعب الكرة على الأرض ليخطفها المهاجم ويمررها لزميله الذي أحرز منها هدف التعادل.

وبهذه النتيجة استقر شيفيلد وينزداي عند 12 نقطة من 8 مباريات، ويحتل المركز الـ11، في حين يستقر إبسويتش تاون في المركز 21 برصيد 7 نقاط.

وتفصيلاً كانت المباراة في اللحظات الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم شيفيلد وينزداي بهدف دون رد، وصلت كرة عالية إلى مهاجم إبسويتش تاون، ماكوالي بون، وسددها قبل أن تتجاوز خط الملعب لتستقر في يد الحارس بايلي فاريل.

وظل المهاجم ماكوالي، في التخفي وراء الحارس بايلي فاريل، وظل يتربص به حتى أنزل الكرة إلى الأرض، ليخطفها منه، ومرر الكرة إلى أحد زملائه ليمررها بدوره إلى كونور تشابلين، الذي سجل هدف التعادل لإبسويتش تاون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليظفر فريقه بنقطة يتيمة.

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