سحر التنس يقرب النجمة نعومي أوساكا من العودة للملاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

باتت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا محاطة برغبة كبيرة في العودة مجددا لملاعب الكرة الصفراء بعد ابتعادها قليلا خلال الفترة الأخيرة.



وكانت أوساكا، الحاصلة على 4 ألقاب في البطولات الكبرى، أعلنت خلال بطولة أمريكا المفتوحة في وقت سابق هذا الشهر أنها ستحصل على استراحة من التنس للتركيز على صحتها النفسية، وذلك بعد خروجها المفاجئ من الدور الثالث للبطولة أمام الكندية ليلى فرنانديز.

وقررت المصنفة الأولى بين لاعبات التنس المحترفات سابقا الانسحاب من بطولة إنديان ويلز المقررة الشهر المقبل للحصول على تلك الراحة، بعدما كانت انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة في مايو/ أيار الماضي بعد خلاف مع المنظمين بشأن حضور المؤتمرات الصحفية بعد المباريات وحديثها عن التأثير السلبي لها.

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لكن يبدو أن الحنين إلى اللعبة الساحرة استبد باللاعبة اليابانية البالغ عمرها 23 عاما، حيث قالت في مقابلة تلفزيونية إنها لا تزال تعشق تلك الرياضة وتتطلع للعودة للعب مجددا في أقرب فرصة.

وأوضحت نعومي أوساكا: "أعلم أنني سأعود للعب مجددا، وربما قريبا جدا، لأن الرغبة في اللعب عاودتني مرة أخرى".

وأضافت النجمة اليابانية: "لن أهتم كثيرا بالمكسب أو الخسارة، أريد الاستمتاع فقط بالعودة إلى الملعب".

وتابعت: "كنت أعشق المنافسة وكلما طالت المباراة زاد استمتاعي بها، لكن بعدها بدأت أشعر بأنه كلما طالت المباراة أصبحت أكثر توترا، ولذا كنت أحتاج إلى راحة للتفكير والاعتناء بنفسي".

يذكر أن أوساكا تراجعت مؤخرا إلى المركز السابع عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، وكان ذلك أحد أسباب تأكيدها أنها تحتاج إلى راحة لتجديد شغفها والعودة للتألق.