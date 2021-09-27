البطل التاريخي في السومو هاكوهو ينوي الإعتزال

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طوكيو: قرّر بطل السومو الشهير، هاكوهو، الذي حطّم تقريبًا كل الأرقام القياسية في الرياضة "اليابانية المنشأ" طوال عشرين عامًا، الإعتزال بسبب إصابات في الركبة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام يابانية.

فاز البطل المنغولي الأصل، البالغ 36 عامًا، بـ 45 بطولة وهو رقم قياسي، أكثر بـ 13 لقبًا من أي منافس آخر، لكنه عانى من سلسلة إصابات طوال هذا العام.

خاض مشاركته الوحيدة خلال العام الحالي في بطولة ناغويا الكبرى في تموز/يوليو الماضي، ونجح في تحقيق الفوز من دون أي خسارة بعدما غاب عن جزء كبير من المسابقات الست الأخيرة.

وأُجبر هاكوهو، و17 من الملاكمين من مركزه على الإنسحاب من البطولة التالية التي انتهت الأحد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ هاكوهو قرّر الإعتزال بسبب مشاكل في الركبة اليمنى، ليطوي صفحة مسيرته المظفرة حقّق خلالها 1187 فوزًا.

ولم يقم الإتحاد الياباني للسومو بأي تعليق حتى اللحظة.

جاء هاكوهو، وإسمه الأصلي منخبات دافاجارغال، إلى اليابان عن عمر الـ 15 عامًا، وهو إبن بطل أولمبي سابق في المصارعة الحرّة، قبل أن يدخل عالم السومو.

بدأ هاكوهو ممارسة الرياضة عام 2001 وفاز بلقبه الأول في أيار/مايو 2006، قبل أن يبلغ أعلى المراتب في الرياضة "يوكوزونا" عن عمر 22 في تموز/يوليو 2007.