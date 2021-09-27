شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة محمود متولي لتدريبات الأهلي بعد "حقن" الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود متولي مدافع الأهلي لتدريبات الفريق في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل حسب تشخيص الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة.

ويؤدي متولي حالياً برنامجا علاجيا للتأهيل من إصابته الأخيرة في الركبة التى حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الماضية.

وخضع محمود متولي مدافع الفريق للحقن في الركبة؛ على خلفية معاناته من التهابات وخشونة في الركبة بشكل مستمر بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

من ناحية أخرى، يستغل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فترة توقف المنافسات المحلية بعد تأجيل المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر مع انتهاء المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية عقب انتهاء مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى تجهيز اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات ورفع معدل اللياقة البدنية لدى هؤلاء اللاعبين.

ويرغب موسيماني فى خلق حالة من الانسجام بين اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات مع اللاعبين القدامى فى صفوف الأهلي، لاسيما بعدما ظهر البعض منهم بمستوى طيب مع الفريق الأحمر فى مباراتي طلائع الجيش وإنبي مثل لويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن، فى ظل حاجته لجهود كل اللاعبين فى الفترة المقبلة.

وينوي موسيماني وضع برنامج بدني شاق من أجل رفع الفورمة البدنية للفريق الأحمر والتي تأثرت بسبب تلاحم الموسمين وشعور أكثر من لاعب بالإجهاد وأثر بالسلب على مستواه مثل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، بخلاف إصابة الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم.