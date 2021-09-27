شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تقيم تجارب لمنتخب الأثقال الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم اللجنة البارالمبية برئاسة حياة خطاب تجارب لاعبى المنتخب بعد غد الأربعاء بالمركز الأولمبى بالمعادى. ومن المقرر اختيار اللاعبين الجدد بناءً على الرؤية الفنية للجهاز الفنى حتى سن 20 عاما، وفيما يخص الكبار فيتم الاختيار بناءً على الترتيب حتى الخامس عالميا.

وكانت البعثة البارالمبية تم تكريمها من رئاسة الجمهورية بعد الإنجاز الذى تحقق فى دورة طوكيو من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة، من بينها 6 لرفع الأثقال تم تحقيقها عن طريق كل من فاطمة عمر وشريف عثمان ومحمود صبرى ورحاب رضوان ومحمد صبحى وهانى عبد الهادى فى رفع الأثقال، فضلا عن الميدالية السابعة للاعب محمد الزيات فى الباراتيكوندو.



