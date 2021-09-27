شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجريشة يتحدث عن هدف المعسكر والتعاقدات الجديدة وملف بدل السكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صلاح أبوجريشة، مدير الكرة للفريق الأول بالإسماعيلى، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى، عن معسكر الفريق بالإسكندرية وأهدافه والتعاقدات الجديدة وملف بدل السكن، وقال أبو جريشة إن المعسكر سيكون مفيدا للفريق ويستهدف فى المقام الأول رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، والتدريبات ستكون على فترتين صباحية ومسائية بواقع مران فى السابعة صباحا وآخر فى الرابعة والنصف عصرا، ويتخلله سلسلة من المباريات الودية متدرجة المستوى للوصول لأعلى معدلات للاعبين قبل انطلاق الدورى العام الجديد.

وأضاف مدير الكرة، المدير الفنى طلعت يوسف عقد اجتماعا مع اللاعبين من أجل تحفيزهم وحثهم على تقديم أقصى مالديهم فى الملعب، وهناك قرار من الجهاز الفنى بأن التعاقدات ستكون على مستوى أفضل من العناصر الموجودة حاليا وجارٍ اختيارها بعناية فائقة.

وأكد أبو جريشة أن الإعلان عن الصفقات الجديدة ستكون وفقا لاحتياجات الفريق وليس بالكم وذلك عبر الموقع الرسمى والصفحة الرسمية، وكل ما قيل على لسانى بشأن بدلات إقامة اللاعبين هو غير صحيح، فالموضوع تنظيمى ليس أكثر وأتمنى من وسائل الاعلام تحرى الدقة فيما ينشر عن الفريق فى تلك الفترة الحساسة لتجنب البلبلة ضمن صفوف الفريق.

ونجحت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي في التعاقد مع الدولي الليبي محمد الترهوني، لاعب نادي سموحة، في ثالث صفقات الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ظهير أيسر سموحة صاحب الـ29 عاما كان قد انتقل إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي خلال انتقالات يناير الماضية على سبيل الإعارة، ويتواجد في قائمة منتخب بلاده التي تستعد لمواجهتي مصر في تصفيات المونديال.

وبذلك يعد الترهوني هو ثالث صفقات الإسماعيلي حتى الآن بعد ضم عصام صبحي ظهير المقاصة، وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة.