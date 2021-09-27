شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى هدد بيرسى تاو بفسخ العقد ومعلول يضع الرتوش الأخيرة للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى هدد الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق بفسخ التعاقد فى حال التمسك بضمه إلى معسكر جنوب أفريقيا خلال أكتوبر المقبل، نظراً لأن اللاعب مازال بحاجة إلى الوقت للتعافى من إصابة الضامة التى لحقت به من قبل مع منتخب بلاده.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى على أون سبورت إف إم، بيرسى تاو يشارك مع الأهلى خلال 15 يوما على أقل تقدير بعد التعافى من الضامة، والأهلى هدد فى حال انضمامه لجنوب أفريقيا سيفسخ تعاقده ولذلك اللاعب مكمل مع الفريق.

وأضاف شوبير، محمود متولى لديه سوء حظ ويعود للتدريبات خلال أسبوعين وحظه سيئ مع الأهلى مثل محمد محمود، أما طاهر فكان يعانى من كدمة وسيعود قريباً.

وعند تجديد عقد عمرو السولية ومعلول قال شوبير، السولية ماضى منذ فترة واعتبروا أن على معلول وقع عقده بنسبة فوق الـ 95%.

وأكد ثولانى نجوينيا، طبيب منتخب جنوب أفريقيا، أن بيرسى تاو، لاعب النادى الأهلي، لا يعانى من أى إصابة مزمنة، كما تردد فى الفترة الماضية.

وقال نجوينيا، فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة ويقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة، "كل ما قيل فى الفترة الأخيرة عن إصابة بيرسى المزمنة غير صحيح، وهو لاعب مميز ويملك إمكانيات جيدة، وما فعله الجهاز الطبى للنادى الأهلى هو الأصح لعودة اللاعب متعافى بشكل كامل فى الفترة القادمة".

وكشف طبيب منتخب جنوب أفريقيا عن موقف بيرسى تاو من الانضمام لصفوف المنتخب فى المعسكر المقبل، موضحا أن اللاعب أمامه 10 أيام ليتم شفاؤه بشكل كامل، وهو لن يكون مع المنتخب فى معسكر شهر أكتوبر.