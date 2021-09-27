شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج وسلمى هانى يتأهلان إلى نهائى أوراكل نت سويت للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائى المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وسلمى هانى المصنفة التاسعة للسيدات، إلى الدور النهائي ببطولة وراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الجارى.

وجاءت نتائج الدور نصف النهائي التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين كالتالى:

هزيمة محمد الشوربجى أمام النيوزلاندى بول كول بنتيجة 2/1، في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-7, 11-8.

فوز سلى هانى على النيوزلاندية جويل كينج بنتيجة 2/1 في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-8, 11-8.

فوز على فرج على مصطفى عسل بنتيجة 2/1 في مباراة استغرقت 52 دقيقة، حيث شهد الشوط الثالث والأخير إصابة في الكتف لمصطفى عسل الذى انسحب قبل استكمال الشوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 8-11, 10-5 rtd.



بول كول والشوربجى



على فرج ومصطفى عسل