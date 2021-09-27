شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتهاء الدوري بتصوراته الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو اللجنة، 3 تصورات لإقامة مباريات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2021 – 2022، وهو إقامة الدورى من دور واحد، والتصور الثانى إقامة الدورى بنظام المجموعتين، والتصور الثالث إقامة الدورى بنظامه المعتاد وهو دورى من مجموعة واحدة من دورين.

وتقرر انطلاق مسابقة الدورى الممتاز يوم 25 أكتوبر المقبل على أن ينتهى دورى الدور الواحد ودورى المجوعتين فى شهر يوليو.

بينما ينتهى دورى المجموعة الواحدة من دورين فى شهر أغسطس.

واقترح مسئولو رابطة الأندية تصورا جديدا لشكل مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الجديد 2021 -2022، ومن المقرر عرضه على الأندية خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاقتراح إقامة مسابقة الدورى من مجموعة واحدة؛ ولكن بمباريات ذهاب فقط وليس هناك مباريات إياب، أى 17 جولة، ثم يلعب أول 8 فرق فى الترتيب فى مجموعة نهائية يُتوج فيها من يحصل على أعلى عدد من النقاط إجمالًا، وتلعب باقى الأندية فى مجموعة أخرى لتحديد باقى المراكز والهابطين.

كما ستطرح الرابطة على الأندية أيضا تصورين آخرين، الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد بنظام الذهاب والإياب، أى بنظامه الحالي، والتصور الثانى أن يكون على مجموعتين، ثم يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورة رباعية، من يحصل فيها على المركز الأول يُتوج بالدوري.

وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماعه اليوم، الأحد، إقامة مباريات بطولة كأس الرابطة فى شهر يناير المقبل، تزامناً مع التوقف الدولى لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وقررت رابطة الأندية فى اجتماع اليوم استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.