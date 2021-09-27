شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صلاح محسن رجل الأهداف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح صلاح محسن، لاعب النادى الأهلى، في الحصول على لقب رجل الأهداف الصعبة فى القلعة الحمراء، فى ظل استطاعته تسجيل أهداف مؤثرة فى مسيرة المارد الأحمر فى المباريات المهمة، خاصة بعدما نجح فى إنقاذ الأهلى بالتسجيل فى مرمى إنبى ليتأهل إلى ربع نهائى كأس مصر.

ويمتلك صلاح محسن مقومات هجومية قوية تمكنه من الوصول إلى مرمى الخصم بسهولة، حيث إنه أصبح الفتى المدلل لدى الجماهير الحمراء فى الأوقات الصعبة.

كما أثنى الحساب الرسمي للنادى الأهلي على هدف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأحمر، والذى أحرزه في شباك إنبى، ليضمن تأهل الأهلى إلى ربع نهائى كأس مصر، وكتب حساب الأهلى على تويتر: لاعبنا صلاح محسن يمارس هوايته ويسجل هدفا أكثر من رائع في شباك إنبي ليحجز الأهلي مقعده في ربع نهائي كأس مصر.

فيما نجح النادى الأهلى فى التوصل لاتفاق مع لاعبه صلاح محسن على تمديد تعاقده لمدة خمسة سنوات مقبلة، فى ظل رغبة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق فى الابقاء على اللاعب وتمديد تعاقده لفترة كبيرة فى ظل صغر سنه، وشارك صلاح محسن فى 67 مباراة بجميع البطولات مع الاهلى بإجمالى 2053 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 15 هدفاً وصنع هدفين، وتوج مع المارد الاحمر ببطولتين دوري ممتاز وكأس مصر وكأس السوبر الافريقى والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين بالاضافة لبرونزية كأس العالم للأندية.

صلاح محسن من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية، انضم صلاح محسن إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الاسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الأسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.

أصبح صلاح محسن أغلى لاعب فى مصر، عبر التاريخ بعد إكمال إجراءات انتقاله إلى الأهلى مقابل 38 مليون جنيه فى موسم 2018، قبل أن يعيره الاهلى لسموحة ويعيده مرة أخرى بعد تألقه.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب صلاح محسن فى الصور التالية: