شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر اختيار مقر منفصل عن اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية تحديد مقر منفصل للرابطة خارج اتحاد الكرة وسيتم إعلانه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد قبل يوم 5 أكتوبر المقبل، وقررت الرابطة عرض 3 تصورات على الأندية لانطلاق الدوري الجديد إما دوري عادى بشكله الطبيعي أو دورى مجموعتين أو دورى من دور واحد.

واعتمدت الرابطة فى اجتماعها أمس يوم 25 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى الممتاز الجديد 2021 - 2022.