شكرا لقرائتكم خبر عن عبد البارى: 8 لاعبين من يد الزمالك تلقوا عروض احتراف..وسنلعب للفوز أمام برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد الباري مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن تلقى عدد كبير من نجوم فريق القلعة البيضاء لعروض احترافية، وقال عبد البارى في تصريحات لبرنامج "كيك أوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لدينا حوالي 7 أو 8 لاعبين لديهم عروض احتراف أوروبية وعربية ولكن جميعهم رفضوا الكلام في هذا الأمر وأجلوها لنهاية الموسم.

أضاف متحدثاً عن مباراة برشلونة في كأس العالم للأندية: بطل أفريقيا دائماً يواجه بطل أوروبا في كأس العالم لكرة اليد، ولا نقول إن القرعة وضعتنا في هذا الموقف، وليس معنى أننا سنواجه برشلونة بطل أوروبا أننا لن نؤدي، بل سنلعب للفوز.

أضاف: لاعبونا قدموا مستوى مميز في منتخب مصر ولعبوا بقوة أمام الدنمارك وفرنسا فلماذا لا نؤدى أمام برشلونة، ومدرب الفريق رفض أن نستعير أي لاعب من الخارج خلال كأس العالم للأندية وثقة المدرب في اللاعبين خلقت حالة إيجابية.

واصل: حسين لبيب وعد اللاعبين بمكافآت من عنده ومن النادى، ولدينا لائحة تحدد المكافآت، ونادى الزمالك سيمثل مصر في بطولة العالم ويجب أن نؤدى بشكل جيد وهدفنا الفوز، وكل اللاعبين جاهزين.