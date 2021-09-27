شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستغل تأجيل مباريات الكأس فى تجهيز الصفقات الجديدة بدنياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فترة توقف المنافسات المحلية بعد تأجيل المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر مع انتهاء المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية عقب انتهاء مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى تجهيز اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات ورفع معدل اللياقة البدنية لدى هؤلاء اللاعبين.

ويرغب موسيماني فى خلق حالة من الانسجام بين اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات مع اللاعبين القدامى فى صفوف الأهلي، لاسيما بعدما ظهر البعض منهم بمستوى طيب مع الفريق الأحمر فى مباراتي طلائع الجيش وإنبي مثل لويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن، فى ظل حاجته لجهود كل اللاعبين فى الفترة المقبلة.

وينوي موسيماني وضع برنامج بدني شاق من أجل رفع الفورمة البدنية للفريق الأحمر والتي تأثرت بسبب تلاحم الموسمين وشعور أكثر من لاعب بالإجهاد وأثر بالسلب على مستواه مثل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، بخلاف إصابة الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم.