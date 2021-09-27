شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: المشاركة فى بطولة كأس الرابطة إجبارية وليس اختيارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو رابطة الأندية أن المشاركة فى بطولة كأس الرابطة أمر ملزم لجميع الأندية الفترة المقبلة وليست اختيارية، موضحا أن أسباب اقتراح إقامة البطولة أن اللاعبين المحليين لن تكون لديهم أى ارتباطات لفترة طويلة وقت أمم أفريقيا، لذا من الأفضل حفاظا على لياقتهم خوض هذه البطولة.

وتعقد رابطة الأندية اجتماعا جديدا السبت المقبل لمناقشة شكل الدورى الممتاز الجديد، حيث لم يتم حسم شكله النهائى حتى الآن، واقترح مسئولو رابطة الأندية تصورا جديدا لشكل مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الجديد 2021 -2022 ، ومن المقرر عرضه على الأندية خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاقتراح أن تُقام مسابقة الدورى من مجموعة واحدة؛ ولكن بمباريات ذهاب فقط وليس هناك مباريات إياب، أى 17 جولة، ثم يلعب أول 8 فرق في الترتيب في مجموعة نهائية يُتوج فيها من يحصل على أعلى عدد من النقاط إجمالًا، وتلعب باقى الأندية فى مجموعة أخرى لتحديد باقى المراكز والهابطين.

كما ستطرح الرابطة على الأندية أيضا تصورين أخرين، الأول إقامة بطولة الدوري من دور واحد بنظام الذهاب والإياب، أي بنظامه الحالي، والتصور الثاني أن يكون على مجموعتين، ثم يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدورة رباعية، من يحصل فيها على المركز الأول يُتوج بالدوري.

وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، إقامة مباريات بطولة كأس الرابطة فى شهر يناير المقبل، تزامناً مع التوقف الدولى لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وقررت رابطة الأندية استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.