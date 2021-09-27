تقارير: غياب إبراهيموفيتش عن ميلان يمتد حتى فترة التوقف الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن فترة غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي، ستمتد حتى بعد فترة التوقف الدولي.

ويعاني إبراهيموفيتش من إصابة في وتر أكيليس تعرض لها خلال لقاء لاتسيو بالدوري الإيطالي، وهو اللقاء الوحيد الذي شارك خلاله هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش سيغيب عن مواجهتي أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة أتالانتا بالدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أنه من الصعب استدعاء إبراهيموفيتش لمعسك المنتخب السويدي، الذي يستعد لمواجهة منتخبي كوسوفو واليونان في تصفيات كأس العالم.

وقالت الصحيفة، إن النجم السويدي يعمل خلال الوقت الحالي على تعافيه من الإصابة، وأنه لم يتدرب مع زملائه، ولكن فترة التوقف الدولي ستكون فرصة أمامه لتعافيه من الإصابة كلياً.