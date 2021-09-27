شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرحب بعودة سيف الجزيرى حال تعذر قيده بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، بعودة سيف الدين الجزيرى مهاجم الذئاب سابقاً والزمالك حالياً إلى قلعة الجبل الأخضر حال تعذر قيده مع فريقه الجديد بسبب عقوبة الفيفا على الزمالك بإيقاف القيد.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، سمعنا أن هناك تضاربا بشأن قيد الجزيرى، لكن إذا رغب الزمالك فى خروجه فأهلا به مرة أخرى فى نادي المقاولون العرب.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك تفاصيل أزمة قيد المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، العائد للأبيض بعد انتهاء إعارته إلى الوداد المغربي بنهاية الموسم المنقضي، وقال المصدر لـ"الخليج 365" أنه عندما تم طلب البطاقة الدولية للاعب عبر نظام الانتقالات "TMS" تم رفض طلب النادي بشأن الحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب؛ بسبب إيقاف قيد النادي على خلفية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إيقاف قيد الزمالك لفترتين؛ بسبب توقيع لاعب الفريق حسام أشرف لنادي الزمالك ولأكاديمية بالكاميرون.

وأضاف المصدر أنه تم تحويل أزمة أوناجم عبر الـ"TMS" إلى ما يسمى بالطلبات الخاصة انتظارا لإيضاح من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن موقف اللاعب.

وتابع المصدر أن اتحاد الكرة المصري عليه أن يرفق خطابا عبر النظام القيد الإلكتروني باللغة الإنجليزية بأن اللاعب ليس لاعبا جديدا سيتم قيده بل لاعب منتهية إعارته سيعود إلى ناديه وسينظر مدير القيد الإلكتروني بالفيفا في المسألة لمنح النادي موافقة باستقدام بطاقة اللاعب من خلال الاتحاد المغربي، حيث شدد المصدر على أنه سيتم حل المسألة فور إرسال الاتحاد المصري خطابا موضحا لأمر اللاعب.

وفيما يخص إمكانية قيد سيف الجزيري، مهاجم الزمالك، في القائمة من عدمه بعد تفعيل شرائه من المقاولون من عدمه أوضح نفس المصدر أنه تم إرسال استفسار إلى الفيفا، ولكن ستكون هناك صعوبة في قيده حال عدم حل أزمة إيقاف قيد النادي لفترتين.