شكرا لقرائتكم خبر عن فترة الراحة فرصة لاستعادة بيرسي تاو فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الفني للأهلي فترة الراحة وعدم وجود منافسات محلية لمدة شهر كامل فى تجهيز الجنوب أفريقي بيرسي تاو، والذي يعاني من الإصابة بشد فى العضلة الضامة ويحتاج أكثر من 10 أيام للتعافى من الإصابة بشكل كامل ويكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه لأول مرة منذ إصابته مع منتخب بلاده في معسكره الأخير.

ورفض مسئولو النادي الأهلي سفر بيرسي تاو للانضمام إلى منتخب بلاده، رغم تواجده في قائمة جنوب أفريقيا لمعسكره الدولي المقبل، لاسيما أن اللاعب لا يزال يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافى من الإصابة، ولم يشارك فى تدريبات فريقه الجماعية حتى الآن بسبب هذه الإصابة التي عطلت انطلاقته مع الفريق الأحمر.

وتلقى النادي الأهلي تأكيدات بأن منتخب جنوب أفريقيا سوف يستبعد بيرسي تاو لاعب القلعة الحمراء من القائمة النهائية لمعسكر جنوب أفريقيا المقبل بسبب إصابة اللاعب وعدم جاهزيته للتواجد مع منتخب بلاده المعسكر المقبل.

ورغم أن منتخب جنوب أفريقيا سبق وأرسل خطاباً رسمياً يطلب فيه ضم اللاعب لمعسكر البافانا بافانا فى أكتوبر المقبل، إلا أن القائمة النهائية ستشهد غياب اللاعب بسبب تأكيد الأهلي على أن بيرسي تاو مازال يتلقي العلاج من إصابته فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده أوائل الشهر الجار.

واستجاب منتخب جنوب أفريقيا لطلب الأهلي واستقر على إستبعاد اللاعب من القائمة النهائية التى سيعلن عنها البلجيكى هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا خلال ساعات لخوض مباراتي جنوب أفريقيا أمام إثيوبيا يومي 6 و10 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2022.

وتلقى منتخب جنوب أفريقيا تقريراً طبياً من الأهلى بحالة اللاعب، وأكد التقرير أن بيرسي تاو مازال يعانى من الإصابة ويحتاج لأسبوعين حتى يشارك فى التدريبات الجماعية لذا خرج من القائمة النهائية لمنتخب الأولاد حتى لا تتفاقم إصابته.