شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرفض ضم مهاحم المحلة بعد خضوعه لفترة اختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل خالد رسلان، مهاجم فريق غزل المحلة السابق، عن تدريبات الاتحاد السكندري، بعد الخضوع لفترة اختبار تجاوزت أسبوعاً وانتهت على رفض الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر لزعيم الثغر بعد استغناء المحلة عنه عقب نهاية الموسم الماضى.

ورفض حسام حسن التعاقد مع رسلان ليرحل اللاعب للبحث عن عرض آخر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق.

وكان المحلة قد استغني عن 17 لاعبا بالفريق، أبرزهم خالد كساب "توتا "، فتحي مبروك، جلال العقدة، إسلام فؤاد، محمد سامي، محمد حمدان، خالد لطفي، محمد البشبيشي، أحمد عادل، معتز محب، محمد حموشة، خالد رسلان، محمد كارم.