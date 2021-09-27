مواعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021، عدة مباريات في الدوريات الأوروبية.



وتختتم اليوم الإثنين منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والإيطالي والسابعة من الإسباني.

يواجه فريق كرسيتال بالاس، نظيره برايتون في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يستضيف فريق سيلتا فيجو، نظيره غرناطة في ختام الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

المباراة ستنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 1" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وعلى ملعب "باولو موتزا" في ختام الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، يواجه فريق فينيزيا، نظيره تورينو.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي، 8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وستقوم القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب" بنقل المباراة للمشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.