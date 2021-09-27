شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز يسعى البنك الأهلى لتدعيمها قبل غلق باب الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو البنك الأهلى لتدعيم 3 مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق قبل انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر له 25 أكتوبر المقبل.

وحدد خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى خلال جلسة جمعته بالثنائى كريم حسن شحاتة مدير الكرة وحمادة هاشم مدير التعاقدات فى النادى المراكز الثلاثة التى يرغب فى تدعيمها هم المهاجم الصريح ومدافع ولاعب جناح أيسر.

ويعود فريق البنك الأهلى للتدريبات الجماعية اليوم السبت عقب الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 24 ساعة لتخفيف الحمل البدنى على اللاعبين وتجنب الإصابات.

ويستعد فريق البنك الأهلى لانطلاق الموسم الكروى الجديد المقرر له فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.