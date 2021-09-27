شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا تأهيليا للثلاثي المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للأهلي تجهيز الثلاثي "حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم" لاعبي الفريق الأحمر، بعدما اشتكى الأول من الإصابة بشد فى العضلة الضامة والثاني من إجهاد عضلي فيما عانى الثالث من الإصابة في العضلة الأمامية، وغابوا عن المشاركة فى مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي بالأهلي البرنامج العلاجي الخاص بالثلاثي الشحات وطاهر وياسر من أجل تجهيزهم للمرحلة القادمة، واستغلال توقف المنافسات المحلية في وضع برنامج تأهيلي خاص بهم من أجل العودة سريعا وتدعيم صفوف الأهلي مع العودة لخوض المنافسات المحلية والقارية.

وتلقى النادي الأهلي تأكيدات بأن منتخب جنوب أفريقيا سوف يستبعد بيرسي تاو لاعب القلعة الحمراء من القائمة النهائية لمعسكر جنوب أفريقيا المقبل بسبب إصابة اللاعب وعدم جاهزيته للتواجد مع منتخب بلاده المعسكر المقبل.

ورغم أن منتخب جنوب أفريقيا سبق وأرسل خطاباً رسمياً يطلب فيه ضم اللاعب لمعسكر البافانا بافانا فى أكتوبر المقبل، إلا أن القائمة النهائية ستشهد غياب اللاعب بسبب تأكيد الأهلي على أن بيرسي تاو مازال يتلقي العلاج من إصابته فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده أوائل الشهر الجار.

واستجاب منتخب جنوب أفريقيا لطلب الأهلي واستقر على إستبعاد اللاعب من القائمة النهائية التى سيعلن عنها البلجيكى هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا خلال ساعات لخوض مباراتي جنوب أفريقيا أمام إثيوبيا يومي 6 و10 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2022.

وتلقى منتخب جنوب أفريقيا تقريراً طبياً من الأهلى بحالة اللاعب، وأكد التقرير أن بيرسي تاو مازال يعانى من الإصابة ويحتاج لأسبوعين حتى يشارك فى التدريبات الجماعية لذا خرج من القائمة النهائية لمنتخب الأولاد حتى لا تتفاقم إصابته.