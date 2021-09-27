شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر يمنح حراس المصرى وصايا التألق فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسن نصر، مدرب حراس مرمى المصري البورسعيدي، اجتماعا مع الحراس الأربعة للفريق وطالبهم بالتركيز فى الموسم المقبل والمنافسة داخل الملعب، موضحا أنه لا يوجد حارس أول وحارس أخير والفرصة متاحة أمام الجميع لإثبات نفسه والدفع به فى التشكيل الأساسي للموسم المقبل.

وقال نصر لحراس المرمى الأربعة، وهم أحمد مسعود، أحمد دعدور، عصام ثروت، محمد شحات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل انطلاقة للفريق محليا في الدوري الممتاز المقرر بدايته نهاية أكتوبر المقبل، والكونفدرالية المقرر انطلاقها منتصف الشهر المقبل أيضا.

وكان مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، قد أعلن عن الجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي معين الشعباني - مديرًا فنيًا، عبد الحليم علي - مدير الكرة، ومجدي تراوي مدربًا عامًا، سيف داود والسعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا، حسن نصر مدربًا لحراس المرمى، والدكتور مجدي الألفي طبيبًا للفريق.

وأعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني الجديد للنادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، عن سبب موافقته للإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، كونه أحد أكبر الأندية الشعبية والجماهيرية بمصر.

وأضاف "الشعباني"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي المصري بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد، أن النادي المصري ناد شعبي كبير، وأنه متعود على الضغوط خلال فترة توليه نادي الترجي التونسي.

وأكد أنه سيتم وضع استراتيجية عمل على مستوى عالمي تحتاج لاعبين على مستوى عال من الجدية، خاصة في ظل ضيق الوقت، والفريق مقبل على مباراة منتصف الشهر المقبل في البطولة الكونفدرالية الإفريقية، لذلك هناك سباق ضد الزمن في هذا التوقيت، مضيفًا: "المدرب هو أول من يتحمل الهزيمة ومستعد لذلك ومتحمل المسئولية".