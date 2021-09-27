شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: مجاهد كان ينتظر الفرصة لنرحل وعلاقتنا بالجمهور مكنتش حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق، إن خطوة تواجده بجهاز المنتخب الوطني بعد الأهلي، كانت شرفا كبيرا للغاية، كونهما أكبر مكانين يشهدان حالة من الضغط حصل من خلالهما على ثقة وخبرات كبيرة.

وأضاف معوض، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ليس حزينًا على رحيله عن المنتخب، ولم يتعرض لصدمة الإقالة من المنتخب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري كان على «المحك»، والمشهد من البداية كان يؤكد عدم استمراره.

وتابع مدرب المنتخب السابق: "أحمد مجاهد رغم احترامي الكبير له إلا أنه عندما تم سؤاله عن المصري أم الأجنبي أكد تفضيله للأجنبي، وهو ما يؤكد أن جهازنا كان سيرحل في أقرب فرصة، فضلًا عن أن جهازنا كان يعاني من مشكلة إعلامية وليس مقبولًا على المستوى الإعلامي، بالإضافة إلى أن العلاقة بالجمهور لم تكن على ما يرام".

وقال سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق، إنه كانت لديه معلومة من قبل سفر المنتخب الأولمبي إلى طوكيو، بأن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، اقترب من الرحيل، في ظل بحث اتحاد الكرة وقتها على البديل.

وأضاف معوض، أن طارق حامد، لاعب الزمالك، من أكثر اللاعبين الذين يكن لهم الاحترام لما شاهده منه من ردود أفعال، موضحًا أن شهادته بشأن ما حدث من مصطفى محمد في مباراة مصر والجابون، ليست لها علاقة بالأهلي والزمالك.

وتابع مدرب المنتخب السابق، أنه شاهد فيديو تلفظ مصطفى محمد بلفظ خارج وبصقه، عقب مباراة الجابون، بالمطار خلال عودة المنتخب إلى القاهرة، مضيفًا: "لما شوفت الفيديو اتضايقت جدا لأن رد فعل مصطفى محمد كان صعبا وغير مقبول".

واستطرد: "مصطفى لم يبلغ جهاز المنتخب بأنه سيتأخر عن الانضمام للمعسكر، والجهاز الفني تفاجأ بخضوعه لفحص طبي بفرنسا، ووصل اللاعب يوم مباراة فريقه الأولى، ثم تدرب في اليوم التالي، وكان جهاز المنتخب بإمكانه أن يظهر اللاعب أمام الجميع «أبو لهب» خاصة أنه تأخر في الانضمام منتخب بلده".

وأردف: "جاملنا مصطفى محمد بعدم استبعاده من المعسكر بعد تأخره، ولا نعلم سبب ما فعله من خروج عن النص، والكرة منافسة لذلك ليس منطقيًّا أن يكون رد فعل اللاعب بهذا الشكل اعتراضًا على عدم مشاركته أساسيًّا، وعلى النقيض تمامًا عاش كوكا ظروف مصطفى محمد ولم يشارك من الأساس لكنه لم يعترض".

واختتم تصريحاته "محمد صلاح ممكن يعمل كده كونه واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم وعلى الرغم من ذلك يتمتع بحالة كبيرة من الالتزام والجدية بمعسكرات المنتخب، على عكس مصطفى محمد الذي توهم بأنه تخطى مرحلة الجلوس على مقاعد البدلاء".

ومن ناحية أخرى أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، المدير الفني، قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:

أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:

حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:

محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).