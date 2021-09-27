شكرا لقرائتكم خبر عن الدردير: الأهلي فاوض بن شرقي لضمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن مسئولي النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، من أجل التعاقد معه في الفترة القادمة، خاصة أن عقده ينتهي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي جس نبض بن شرقي بشأن الانضمام إليه وقد لا يكون مسئولو الأهلي هم من تفاوضوا مع اللاعب المغربي، وقد يكونون وسطاء، ولكن كانت هناك مفاوضات من الأهلي مع بن شرقي، إلا أن الأخير رفض الأمر.

ورد الإعلامي علاء عزت على تصريحات رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك بالتأكيد على أن الأهلي لا يفكر في ضم بن شرقي، خاصة أن قائمة اللاعبين الأجانب لديه مكتملة، ولا يفكر في ضم أي لاعب من الزمالك.

فيما تدخل الإعلامي سيف زاهر ورد على تصريحات الدردير بالتأكيد على أنه وفقا لمعلوماته فإن الأهلي لا يفاوض بن شرقي في الوقت الحالي، ولم يفتحوا خط تفاوض معه، ولكن حال رحيل اللاعب مجانا عن الزمالك بعد انتهاء عقده فمن الوارد أن يفتح خط مفاوضات معه.

وشدد زاهر على أن مفاوضات الأهلي مع بن شرقي مشروطة بعدم تجديد عقد اللاعب مع الزمالك والرحيل المجاني، ولكن حسم ملف تجديد عقد اللاعب يعني أن الأهلي لن يفاوضه.