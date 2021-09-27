شكرا لقرائتكم خبر عن بسام: السوبر كان دفاع كبير على تواجدى مع المنتخب.. وسأتمسك بالفرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر، عن سعادته للتواجد في صفوف الفراعنة ومباراة السوبر المصري الأخيرة كانت دافعا كبيرا له على تواجده في معسكر المنتخب المقبل، مؤكدا أن التواجد في صفوف الفراعنة شرف لأي لاعب.

وقال بسام، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "عليّ أن أتمسك بالفرصة، لأن الفرصة في المنتخب لا تأتي إلا مرة واحدة، وأتمنى أن أحصل على الفرصة وأمسك بها.

وأضاف أن وجود 3 لاعبين من طلائع الجيش في منتخب مصر أمر جيد وأتمنى تواجد عدد أكبر من اللاعبين.

ونفى وجود مفاوضات في الفترة الحالية، سواء من الأهلي أو أي ناد للتعاقد معه في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الموسم المقبل هو الأخير له مع الفريق العسكري وهناك رغبة من قِبَل مسئولي الطلائع في تجديد عقده.

واختتم: "تشرفت بالتدرب مع عصام الحضري في المنتخب من قبل، وتعلمت منه الكثير وفرق معي في التعامل في أمور كثيرة، وسأحاول التعلم منه أثناء التدرب تحت قيادته، ونتمنى الوصول للحلم الكبير في التأهل إلى كأس العالم المقبلة.