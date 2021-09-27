شكرا لقرائتكم خبر عن نادين السلعاوى تتوج بجائزة هدافة إفريقيا.. وسيطرة مصرية على المراكز الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت نادين محمد السلعاوى بجائزة هدافة بطولة إفريقيا "الافرو باسكت" 2021 التى أقيمت فى الكاميرون فى الفترة من 18 لـ26 سبتمبر. واحتل المنتخب المصرى فى البطولة المركز السادس وهو أفضل مركز حققه الفراعنة فى بطولة إفريقيا منذ عام 1977. وحصلت نادين السلعاوى على جائزة هدافة بطولة إفريقيا برصيد 101 نقطة سجلتها خلال 6 مباريات شاركت فيهم مع المنتخب المصرى. وجاءت فى المركز الثانى ثريا محمد لاعبة منتخب مصر برصيد 91 نقطة، وفى المركز الرابع تواجدت رنيم الجداوى لاعبة المنتخب المصرى برصيد 89 نقطة.