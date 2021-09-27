شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الجارى.

وتأهل الرباعى المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، محمد الشوربجى المصنف الثانى، مصطفى عسل المصنف التاسع، وسلمى هانى، إلى الدور نصف النهائى.

وجاءت مباريات اليوم كالتالى:

ـ محمد الشوربجى والنيوزلاندى بول كول

ـ سلمى هانى والنيوزلاندية جويل كينج

ـ مصطفى عسل وعلى فرج

ـ الانجليزية سارة جان بيرى والأمريكية أماندا صبحي