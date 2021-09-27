شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لدينا 3 تصورات للدورى الجديد وسنناقش الأندية فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية، أن مقترحي دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد، يمكن أن يتم حسمهما في شهر يوليو القادم، موضحا أنه يمكن وقتها أن نبدأ الموسم الجديد في شهر سبتمبر، وهذا سيعطي فرصة للعب شهرين قبل بداية كأس العالم".

وقال حسين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "اتفقنا أن بداية الدوري تكون 25 أكتوبر بعد نهاية ارتباط المنتخب والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، واقترحت 3 تصورات لشكل البطولة سنتناقش مع الأندية فيهم".

وأضاف عضو رابطة الأندية والمسئول عن ملف المسابقات في الرابطة: "لكي نعود للعب الموسم القادم في الموعد الطبيعي، يجب أن نفاضل بين دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد، ويجب أن نأخذ المباريات الأقل، كما أن هناك أمور مادية مع الرعاة بشأن عدد المباريات".

واختتم: "الأفضل من حيث عدد المباريات سيكون التصور الثالث وهو لعب الدوري من دور واحد، ثم نأخذ الأندية أصحاب الـ8 مراكز الأولى ويلتقون ببعضهم لتحديد البطل في إجمالي مباريات 24 مباراة، وأصحاب الـ10 مراكز الأخرى سيلعبون لتحديد الهابطين بإجمالي 26 مباراة".