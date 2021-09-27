شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الأهلي تحدث مع كارتيرون لخلافة موسيماني قبل تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن النادي الأهلي فاوض باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، قبل تجديد عقده مع القلعة البيضاء في الأيام الماضية.

وقال كريم شحاتة، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع كارتيرون منذ أيام قليلة لتولي تدريب الفريق خلفا لموسيماني، ولكن إدارة الزمالك نجحت في تجديد عقد المدرب الفرنسي".