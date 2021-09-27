شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الأهلي تحدث مع كارتيرون لخلافة موسيماني قبل تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن النادي الأهلي فاوض باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، قبل تجديد عقده مع القلعة البيضاء في الأيام الماضية.
وقال كريم شحاتة، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع كارتيرون منذ أيام قليلة لتولي تدريب الفريق خلفا لموسيماني، ولكن إدارة الزمالك نجحت في تجديد عقد المدرب الفرنسي".
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد نجحت في تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم قادمة بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
وتسعى اللجنة لفرض نوع من الاستقرار الفني على الفريق في المرحلة المقبلة لحصد مزيد من البطولات، خاصة أن النادي يأمل في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها القادمة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية مع الاحتفاظ بدرع الدوري الممتاز لكرة القدم.
ووقع كارتيرون على عقد التجديد مع النادي، في حضور فاروق جعفر مستشار الكرة، وحسين السيد عضو اللجنة.