شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الجزيرى: كل شىء وارد بشأن مستقبله حال عدم حل أزمة قيد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء أباظة، وكيل أعمال سيف الجزيري، لاعب الزمالك، على مصير اللاعب في الموسم المقبل حال عدم حل أزمة قيد الزمالك، بعد صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنعه من القيد لفترتي قيد؛ بسبب غرامة حسام أشرف، لاعب الفريق الأبيض، لصالح أكاديمية كاميرونية.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "ننتظر قرار الفيفا بشأن رفع القيد عن الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ولا يوجد اتجاه في الانتقال إلى نادي بعينه حال عدم حل مشكلة القيد ووقتها سيخرج إعارة وليس بيع نهائي".

وتابع: "هناك أكثر من عرض لضم سيف الجزيري ولكن لن نتحدث عن أية تفاصيل إلا بعد صدور القرار النهائي من الفيفا وكل الاحتمالات متاحة".

وعن إمكانية عودة الجزيري إلى المقاولون العرب أكد وكيله أن كل شيء وارد، ولكن كل هذه الأمور سيتم حسمها بعد صدور قرار الفيفا برفع الإيقاف أو استمرار توقيع عقوبة منع الزمالك من قيد صفقات جديدة.