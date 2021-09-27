شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الجهاز الفنى طلب حضور الجماهير لمباراة ليبيا المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن كيروش يرى أن الكرة المصرية في حالة إجهاد، قائلا: "هو مدرب جيد ويجب أن نثق به، ويجب أن نساند المنتخب وأتمنى أن نرجع المنتخب لمكانته، وأن يعود الجمهور مرة أخرى لحضور المباريات".

وأضاف جمعة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "مباراة ليبيا مباراة مصيرية، وكنت أتمنى حضور الجماهير بها لدعم اللاعبين وإعطائهم الثقة، وطلبنا وتحركنا بشأن حضور الجمهور، وسنرى ما سيحدث الفترة القادمة".

وتابع مدير المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب طلب حضور الجماهير لمباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم، موضحا أن كيروش شاهد العديد من المباريات منذ قدومه، وتابع اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكرين الأخيرين وقام ببناء اختياراته بناءً على ذلك".

واستطرد: "المنتخب مفتوح لكل اللاعبين الذين يقدمون أداء جيداً، وأي لاعب مصري موجود في أي مكان بالعالم سنسعى لكي يتواجد".

وأردف: "المنتخب سيتجمع صباح يوم 28 ونعمل الكشف الطبي ثم نتوجه إلى الإسكندرية، ونسافر لخوض المباراة الثانية لمواجهة ليبيا يوم 9 أكتوبر، لن يكون أمامنا وقت سنتدرب تدريب رئيسي على نفس الملعب لخوض المباراة مباشرة".

وختم جمعة: "اللاعبون المحليون فقط سيخوضون مواجهة ليبيريا الودية، ويوم 1 أكتوبر سنعلن القائمة النهائية، وكيروش معسكراته دائما تتكون من 4 حراس و20 لاعبا".